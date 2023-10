Veletrh čisté mobility, technologií a řešení pro e-mobilitu

Toyota Prius páté generace získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve světě designu. V mezinárodní soutěži Red Dot Design Award dostal nový Prius nejvyšší ocenění Best of the Best. Porota složená z expertů z oboru designu ocenila Prius za moderní a odvážnou interpretaci karoserie liftback, která je pro tento model charakteristická a kterou podtrhují elegantní linie a stylistická řešení.